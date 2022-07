Trainer Hoffmann zu Aufstieg Schönau:„Die Jungs werden das nie vergessen“

Mannheim. Es war ein denkwürdiger Tag, der sich in der Rudolf-Maus-Straße auf der Schönau abgespielt hat. Die Spielplangestalter hätten das Fotofinish unter eine knisternde Saison in der Fußball-Kreisklasse B3 nicht spannender gestalten können. Der TSV 47 Schönau lag vor dem abschließenden Rundenspiel zwei Punkte hinter dem Führenden SC United Weinheim. Es war ein Duell zweier Teams, die nach diesem Saisonverlauf beide den direkten Aufstieg verdient gehabt hätten. So aber standen die Nord-Mannheimer unter Zugzwang – noch dazu, da sie zwei Spieltage vor diesem Gipfeltreffen durch ein Verbandsurteil die drei Punkte vom 4:3-Sieg beim FV Leutershausen II aberkannt bekommen hatten.

„Wenn der Verband die Statuten ändert, muss er die Vereine auch informieren“, polterte Schönaus Trainer Helmut Hoffmann. So ergab sich kurzfristig eine neue Konstellation für diesen Showdown. Schönau musste gewinnen und mobilisierte die Massen. „Es kamen 1250 Zuschauer. Das haben die Jungs noch nie erlebt und werden das auch nie vergessen. Selbst ich, der schon einiges erlebt hat, bekam Gänsehaut“, betonte Hoffmann.

Bei der SpVgg Neckarelz hatte er schon höherklassig trainiert, eine solche Atmosphäre war aber auch für ihn etwas Besonderes. Eigentlich wollte er seine Trainertätigkeit ruhen lassen, doch für ein voraussichtlich letztes Engagement ging er nochmal den Weg zurück zum Ausgangspunkt und wurde zum Architekten einer Bilderbuchsaison.

Hoffmann hängt ein Jahr dran

„B-Klasse wollte ich eigentlich nicht mehr trainieren. Dann aber kam hier ein neuer Vorstand und hat alles umgekrempelt. Ich habe hier in der Jugend gespielt und wollte dem Verein etwas zurückgeben. Also habe ich für ein Jahr zugesagt“, sagte Hoffmann.

Aus einem sind inzwischen drei Jahre geworden, und nach dem 3:1-Sieg gegen den SC United Weinheim, der die Meisterschaft und den Aufstieg bedeutete, hat er ein weiteres Jahr drangehängt. Er will das Team, das er geformt und mit Tugenden wie Disziplin, Respekt und Zuverlässigkeit bestückt und auf den Weg gebracht hat, in der A-Klasse ins sichere Mittelfeld führen und dann in neue Hände übergeben.

„Die Mannschaft soll den Blick nach oben haben“, betonte Hoffmann. Als die Partie gegen die Bergsträßer angepfiffen war, stürmten die Zuschauer den Platz. Die ebenfalls zahlreichen Anhänger aus Weinheim spendeten geschlossen minutenlang Applaus für den neuen Meister – eine ganz besondere und erwähnenswerte Fair-Play-Geste.