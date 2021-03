Viernheim. Der Fußball-A-Ligist TSV Amicitia Viernheim II und das Trainergespann Tobias Kleiner und Markus Mandel setzen ihre Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus fort. Das Duo, das im vergangenen Sommer als Nachfolger von Amir Nur angetreten war, wird in der Spielzeit 2021/ 22 in ihr zweites Jahr bei den Südhessen gehen.

In der abgebrochenen Saison 2020/ 21 hatten Kleiner und Mandel noch die B-Jugend des TSV Amicitia in die Verbandsliga geführt und sollten anschließend das zuletzt in Schlagseite befindliche Reserveteam wieder in ruhiges Fahrwasser führen. Mit dem eingefrorenen sechsten Tabellenplatz zum Zeitpunkt der Lockdown-Unterbrechung schien dies bereits in dieser Spielzeit gelungen zu sein. Für die nächste Runde können die Trainer auch weitgehend mit demselben Kader planen.

„Das Team wird sich kaum verändern“, betont Kleiner. „Wir streben mindestens eine ähnlich solide Runde an, wie in dieser Saison.“ Verlassen wird den Club voraussichtlich Leon Kühner. wy