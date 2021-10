Trail-Lauf um die Strahlenburg

Schriesheim. Wenn am Sonntag der Startschuss zum 7. Strahlenburg-Trail fällt, erkunden die Läuferinnen und Läufer eine Strecke, die es in sich hat. Ob die rund 15,2 km mit fast 600 Höhenmetern des „Kind of the Hill Race“ oder der 6,7 km lange „Fitness-Trail“ mit knapp 300 Höhenmetern – der Strahlenburg-Trail bietet ein echtes Erlebnis für jeden Läufertypen. Es gibt weiterhin noch freie Startplätze für beide Wertungen. Eine Nachmeldung am Veranstaltungstag ist möglich.

Bis Mittwoch konnten sich die Veranstalter bereits über mehr als 300 Anmeldungen freuen, über die 15,2-km-Strecke gilt Julian Beuchert als Mitfavorit. Beuchert gewann 2021 bereits beim Pfalz Trail die 36 km-Wertung und lag auch beim Mozart 100 in Salzburg über 100 km und mehr als 4300 Höhenmeter in den Top 10. Den Sieg streitig machen könnte ihm Norman Korff, der zuletzt beim Franklin-Lauf den Halbmarathon für sich entschied. red