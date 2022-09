Traditionell anpassungsfähig

Weinheim. Was macht die Tradition eines Turn- und Sportvereins aus? Eine berechtigte Frage, die anlässlich der Matinee zum 150. Geburtstag des Mannheimer Turngaus gestellt wurde – in Weinheim, am Ort seiner Geburt 1872. „Die Tradition ist Anpassungsfähigkeit, Offenheit für Realitäten und Veränderungen“, antwortete Gerhard Mengesdorf, der Präsident des Badischen Turnerbundes, in dem der Mannheimer Verband mit 39 000 Mitgliedern in 85 Vereinen zu den Großen gehört.

Die Sportkreisvorsitzende Sabine Hamann bekräftigte die Wandlungsfähigkeit, immer wieder mit Traditionen zu brechen und sich auf eine veränderte Sportwelt einzustellen. „Außerdem zeichnet Turnvereine aus, dass sie seit 150 Jahren Impulsgeber sind.“

Das waren sie auch für die Entwicklung der Demokratie, wie Mengesdorf betonte. „Sie haben die Monarchie und ein totalitäres System überstanden. Doch dafür brauchte und braucht es die Zustimmung zur Demokratie, den Willen, sich dafür einzusetzen. Werte wie demokratische Strukturen, Solidarität, Verantwortung, ehrenamtliche Tätigkeit seien zudem ein Grund, weshalb die UNESCO das in der Welt einmalige deutschsprachige Vereinswesen zum ideellen Kulturgut erhob.

„Aber die Stärken sind auch die Schwächen der Turnvereine“, ging Mengesdorf auf eine weitere Frage ein. „Das Ehrenamt ist nur stark, wenn es vorhanden ist. Angebote für alle Altersgruppen können nur bereitgestellt werden, wenn es in Sachen Zeit und/oder Geld genügend Ressourcen gibt. Und sozialverträglichen Beiträge ermöglichen keine größeren finanziellen Sprünge.“

Maul-Plakette für Rolf Weinzierl

Doch Vereine bewirken in einer Kommune viel. Aus der Weinheimer Partnerstadt Eisleben per Videobotschaft zugeschaltet zählte OB Manfred Just – selbst aus der großen Turnfamilie stammend – „Orientierung, Solidarität, Verantwortung und Nachhaltigkeit“ als Mehrwert auf. „Der ist nicht messbar, aber unentbehrlich, denn er stützt die Stabilität einer Kommune.“

Ähnliches hörten die geladenen Gäste in den Grußworten von Matthias Köpfer vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises und von der Mannheimer Stadträtin Nina Wellenreuther: „Vereine sorgen flächendeckend für günstige Sportmöglichkeiten und für Integration, sie übernehmen ihre Aufgaben ehrenamtlich. In Mannheim hat Turnen schon immer einen guten Stand und sorgt für Strahlkraft.“

Um sich auch zukünftigen Herausforderungen stellen zu können, haben Rebekka Ulrich und Jürgen Kugler Wünsche und Forderungen der Vereine abgefragt und in den „Weinheimer Thesen“ zusammengefasst. „Sie sind die Grundlage, miteinander zu reden“, sagte Kugler.

Das Jahnschild des DTB, Urkunden und Geschenke werden den Turngau und das Orga-Team mit Vorsitzendem Werner Mondl, „Vize“ Heike Mößner-Koch, Petra Umminger und Joachim Fichtner dauerhaft an ein nicht alltägliches, unterhaltsames Jubiläum erinnern, das humorvoll von Tilo Bender vom Zirkus Paletti moderiert wurde und in dem die Cheerleader der TSG Weinheim und die Rope Twisters der LSV Ladenburg mit Show-Einlagen brillierten. Ebenfalls im Mittelpunkt stand Turngau-Urgestein Rolf Weinzierl, der von Mengesdorf mit der Alfred-Maul-Plakette geehrt wurde.