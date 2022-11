Torwart Asanin hält Sieg fest

Dormagen. Die Eulen Ludwigshafen sind in der 2. Handball-Bundesliga nicht zu stoppen. Die Pfälzer feierten am Samstagabend ihren sechsten Liga-Sieg in Folge. Das Team von Trainer Michel Abt gewann vor 782 Zuschauern beim TSV Bayer Dormagen mit 28:26 (13:13). Bester Eulen-Akteur war Torwart Matej Asanin, der nach einer intensiven Begegnung 17 Paraden hatte. Coach Abt lobte den Kroaten: „Wir hatten diesmal große Unterstützung im Tor.“ Asanin selbst erklärte: „Wir haben 15 Minuten gebraucht, um in die Partie zu kommen, dann haben wir uns an unseren Plan gehalten.“

Dank Asanin ging es mit einem Gleichstand in die Pause. „Unser Rückzug war nicht gut“, bemängelte Abt nach dem Spiel. So lagen die Ludwigshafener nach 37 Minuten mit 16:18 zurück. Doch Asanin war in den entscheidenden Momenten zur Stelle. Nachdem Julius Meyer-Sieber auf 20:19 (43.) gestellt und Marc-Robin Eisel kurz danach auf 21:19 (44.) erhöht hatte, gaben die Eulen die Führung nicht mehr aus der Hand. „Wäre die eine oder andere Aktion glücklicher verlaufen, wäre sicher mehr für uns drin gewesen“, befand der Dormagener Coach Matthias Flohr. Durch den Sieg mischen die Eulen nun mit 17:7 Punkten voll im Kampf um den zweiten Tabellenplatz mit. Lediglich Spitzenreiter HBW Balingen-Weilstetten ist mit 25:1 Zählern bereits enteilt.

Eulen: Asanin, Urbic – Salger, Schaller (6/6), Eisel (6), Meyer-Sieber (2), Haider (1), Gorpishin, Remmlinger (4), Falk (2), Durak (1), Bührer (1), Neuhaus, Zacharias (2), Manfeldt-Hansen, Klein (3). bol