Tornados wollen in die Play-offs

Mannheim. Wenn die Bundesliga-Baseballer der Mannheim Tornados am Samstag gegen Mainz in die neue Saison starten, freut sich Sportdirektor Ulli Wermuth besonders auf einen seiner Neuzugänge: Marcel Giraud. „Mit ihm haben wir einen der besten deutschen linkshändigen Werfer in unseren Reihen“, sagt Wermuth im Gespräch mit dieser Redaktion. Mit Igor Januario habe man zudem noch einen hervorragenden Pitcher verpflichtet. „Wir haben in Pitching und Verteidigung eine gute Mannschaft“, sagt der Sportdirektor, der findet, dass sich die Tornados im Vergleich zur vergangenen Saison verstärkt haben.

Zudem sei in diesem Jahr von Vorteil, dass der Kader schon vor Rundenbeginn komplett war und die Mannschaft sich zusammen vorbereiten konnte. In den vergangenen Jahren seien während der Saison immer mal wieder neue Spieler zum Team dazugestoßen.

Konkurrenz nicht unterschätzen

Während Präsident Peter Engelhardt und Trainer Alexander Szalay das Wort „Play-offs“ gar nicht so gerne in den Mund nehmen wollten (wir berichteten), ist das für Ulli Wermuth das klare Saisonziel. Doch er weiß auch, dass die Konkurrenz vor der neuen Spielzeit nicht geschlafen, sondern sich namhaft verstärkt hat, und man sie deshalb nicht unterschätzen dürfe. Am Ende müsse man sehen, wo die Mannschaft steht, wenn sie gut zusammengefunden hat, so der Sportdirektor.

Die ersten Spiele bestreiten die Tornados an diesem Samstag und Sonntag bei den Mainz Athletics. Die Heimpremiere auf dem Roberto-Clemente-Field findet eine Woche später gegen Stuttgart statt.