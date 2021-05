Tornados weiter stark

Haar. Und wieder haben die Mannheim Tornados ihre aktuell starke Form unter Beweis gestellt. Mit einem 18:12-Erfolg bei den Haar Disciples sind die Wirbelwinde in der Baseball-Bundesliga Süd auf den dritten Tabellenrang gerückt. Spiel zwei wurde aufgrund des Regens in Haar nicht beendet. Thomas De Wolfe brachte die Mannheimer in der ersten Partie mit einem Homerun mit 2:0 in Front. Die Wirbelwinde lagennach sechs Abschnitten mit 6:8 zurück. Doch mit zehn Punkten im siebten Inning sorgte der Deutsche Rekordmeister in Spiel eins für eine Vorentscheidung. Coach Juan Martin fungierte sechs Innings lang als Werfer und wurde so zum Spieler der Partie bei den Tornados.

In der zweiten Begegnung schlug Martin mit einem weiteren Homerun sein Team mit 3:2 (4.) in Führung. Haar glich noch einmal zum 3:3 (6.) aus. Dann drosch De Wolfe den Ball zum 4:3 (7.) über die Spielfeldabgrenzung. Mit sieben Runs in Inning acht zogen die Tornados entscheidend weg, bevor die Partie abgebrochen wurde. bol