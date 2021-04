Tornados vor hoher Hürde

Mannheim. Vier Spiele, zwei Siege – das ist die bisherige Bilanz der Mannheim Tornados in der Baseball-Bundesliga. Das Team von Spielertrainer Juan Martin steht am Wochenende vor schweren Auswärtsbegegnungen. Die Wirbelwinde müssen zwei Mal bei den Regensburg Legionären ran. „Wir haben jetzt zwei ganz starke Gegner. Zuerst die Regensburger und dann müssen wir eine Woche später zu den Heidenheim Heideköpfe“, sagt Martin.

Zuletzt feierten die Tornados zwei deutliche Siege über die Tübingen Hawks. Aber Regensburg ist eine ganze andere Nummer. Am Samstag steht ab 19 Uhr das erste Duell unter Flutlicht an. Partie Nummer zwei ist für Sonntag, 14 Uhr, angesetzt. Die Oberpfälzer sind gegen die Tornados klarer Favorit. Vor allem Pitcher-Neuzugang Kaleb Bowman überzeugte bislang bei den Legionären, die alle vier Begegnungen in dieser Saison gewonnen haben. Die Tornados suchen laut Martin noch einen Pitcher und einen Outfielder. bol