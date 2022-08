Tornados vor großem Schritt

Mannheim. Die Mannheim Tornados können im Kampf um den Verbleib in der Baseball-Bundesliga Süd einen ganz großen Schritt machen. Der Tabellenvorletzte trifft am Sonntag ab 12 Uhr zweimal auf den Drittletzten Tübingen Hawks. Mit zwei Siegen würden die Wirbelwinde mit den Schwaben die Plätze tauschen. Der Drittletzte der Vierer-Gruppe, die noch aus den Ulm Falcons und den Stuttgart Reds besteht, hat den Ligaverbleib sicher. Der Vorletzte muss noch in eine Relegation.

„Wir haben ja drei Spiele weniger als Tübingen absolviert, wenn wir zwei Partien gewinnen und dann in der nächsten Woche gegen Ulm noch zwei, wären wir durch“, sagt der Mannheimer Spielertrainer Juan Martin, der großen Respekt vor dem Hawks-Coach Joshua Wyant hat. Der Tübinger Spielertrainer ist auch Werfer in Spiel zwei.

„Partie Nummer eins müssen wir einfach gewinnen. In Spiel zwei ist dann Kampf angesagt. Wyant wird es uns ganz schwer machen, in der Offensive sind wir da am Schlag gefragt“, sagt Juan Martin. Insgesamt stehen für die Tornados noch acht Spiele in dieser Saison an. bol