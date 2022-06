Tornados verpassen Heimsieg

Mannheim. Die Bundesliga-Baseballer der Mannheim Tornados haben am Samstag und Sonntag mit 2:13 und 10:13 zwei weitere Heimniederlagen gegen die Mainz Athletics kassiert und stecken somit weiter voll im Abstiegskampf. Damit konnte das Team von Coach Juan Martin seinen Vorsprung auf Schlusslicht Ulm Falcons und den Ligavorletzten Tübingen Hawks nicht ausbauen. Die gute Nachricht: Da die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf ebenfalls keinen Erfolg verzeichneten, bleiben die Mannheimer Drittletzter. „Wir wollten ein Spiel gewinnen, was leider nicht geklappt hat. Aber in der zweiten Partie waren wir nahe dran“, sagte der Mannheimer Spielertrainer Juan Martin nach den beiden Begegnungen.

Die Tornados traten zur ersten Partie am Samstag stark ersatzgeschwächt an. Ferlon Gijsbertha startete als Werfer. Der eigentliche Anfangspitcher Daniel Gosselin war am Wochenende mit der griechischen Nationalmannschaft im Einsatz. Die Tornados erwischten den besseren Start. Matias Robles gelang im Auftakt-Inning die 1:0-Führung, doch im dritten Inning schlug Max Boldt für die Mainzer einen Homerun für drei Punkte. In der Folge zogen die Athletics davon. Austin Gallagher sorgte mit seinem Homerun für zwei Runs zu Beginn des siebten Durchgang für die Entscheidung. Letztlich gewannen die Athletics die Partie klar mit 13:2. Bei den Mannheimern war Robles mit zwei Hits, einen RBI und einen Run auffälligster Akteur der Begegnung.

Starke Mainzer Aufholjagd

Am Sonntag sahen die 40 Zuschauer im Roberto-Clemente-Field eine engere Begegnung. Juan Martin begann diesmal selbst als Werfer. Nach fünfeinhalb Innings löste ihn Gosselin, der mittlerweile aus Prag zurückgekommen war, dann ab. Die Tornados erwischten diesmal einen Traumstart und führten nach drei Abschnitten schon mit 10:0. Die Athletics reagierten, brachten mit Lennard Stöcklin den ehemaligen Mannheimer Werfer auf den Hügel. In der Folge gelang den Tornados trotz 15 Hits kein Punkt mehr.

Die Mainzer starteten dagegen eine tolle Aufholjagd. Im siebten Inning gingen die Rheinhessen mit 11:10 in Front und führten im neunten Durchgang mit 13:10. Die Tornados hatten noch die Chance, auszugleichen. Doch Carlos Perdomo traf den Ball nicht richtig. Es war das letzte Aus. Die Mannheimer verloren mit 10:13 und müssen weiter zittern. „Wir müssen weitermachen und nun die Spiele gegen Ulm gewinnen“, sagte Coach Juan Martin. bol