Tornados verlangen dem Primus alles ab

Heidenheim. Die Mannheim Tornados sind ganz knapp an einem Sieg bei den favorisierten Heidenheim Heideköpfen vorbeigeschrammt. Das Team von Spielertrainer Juan Martin unterlag in der Baseball-Bundesliga Süd am Samstag den ungeschlagenen Schwaben jeweils knapp mit 8:9 und 9:10.

Die erste Partie ging beim Stand von 5:5 nach neun Innings in die Verlängerung. Yannic Walther brachte mit einem RBI-Single den Sieg der Heideköpfe dann aber nach Hause.

Auch in der zweiten Begegnung ging es in ein Extra-Inning. Heidenheim lag im neunten Abschnitt mit 8:6 vorn. Doch Manheims Andrija Tomic schlug den Ball im quasi letzten Angriffsversuch für drei Zähler über den Zaun. Die Mannheimer führten plötzlich mit 9:8 und hatten den Sieg in der Hand. Simon Gühring glich für die Heidenheimer aber zum 9:9 (9.) aus, und Larry sicherte den Heideköpfen mit einem sogenannten Walk-off-Homerun im zehnten Inning einen denkbar knappen 10:9-Erfolg. bol