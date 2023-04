Tornados unter Druck

Mannheim. Die Baseballer der Mannheim Tornados warten noch auf den ersten Saisonsieg. Mit sieben Niederlagen in Serie belegt das Team von Spielertrainer Joshua Wyant den letzten Platz in der Bundesliga Süd. Wollen die Tornados ihre Chancen auf die Play-offs wahren, müssen in den beiden Duellen am Samstag und Sonntag (jeweils 13 Uhr) gegen die Haar Disciples zwei Siege her.

„Wir hatten bei den beiden Niederlagen gegen Hünstetten Storm mit unserem Pitching im ersten Spiel Probleme. Die Werfer zeigen ihre starken Trainingsleistungen noch nicht im Spiel. Ich hoffe, das passiert am Wochenende“, sagt Wyant, der sich von der Kritik nicht ausnimmt: „Als es im zweiten Spiel gegen Hünstetten besser klappte, hätte ich mich als Werfer im achten Inning auswechseln sollen. Leider habe ich das nicht getan – und Hünstetten hat die entscheidenden Punkte zum 7:4 gemacht. Daraus muss ich lernen.“

Die Disciples stehen auf dem vorletzten Tabellenrang. Sie holten am Sonntag ihren ersten Saisonsieg. „Haar hat im Pitching ähnliche Probleme wie wir. Und in der Offensive haben sie einige Schlagmänner vor der Saison an Regensburg verloren. Wir wollen endlich unseren ersten Saisonsieg“, macht Wyant klar. bol