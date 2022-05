Tornados unter Druck

Mannheim. Nach den beiden Dämpfern gegen die Stuttgart Reds wollen die Mannheim Tornados in der Baseball-Bundesliga Süd am Samstag, 12 Uhr, im Roberto-Clemente-Field in die Erfolgsspur zurück. Der deutsche Rekordmeister trifft zweimal auf die Haar Disciples. „Eine Mannschaft auf Augenhöhe. Die Disciples sind für mich also ein direkter Kontrahent im Kampf um die Play-offs“, sagt der Tornados-Trainer Alexander Szalay.

In der Tabelle stehen die Münchner derzeit vor den Wirbelwinden. Die Disciples weisen eine ausgeglichene Bilanz von vier Siegen und vier Niederlagen auf und liegen auf dem vierten Rang. Haar kam dabei aber schon zu Achtungserfolgen über die hochgehandelten Regensburg Legionäre und die Mainz Athletics. „Im Hinblick auf die Play-offs wären Siege gerade gegen diesen Gegner sehr wichtig“, sagt Szalay.

Saisonaus für Pitcher Giraud

Die Tornados haben nach den beiden Negativerlebnissen in Stuttgart ebenfalls vier Niederlagen in der Wertung, aber nur dreimal gewonnen und belegen in der Achterliga den sechsten Platz. „Gegen Stuttgart waren wir im Angriff einfach nicht so konzentriert und ein bisschen hat es mir auch an der Einstellung gefehlt, wir wollen am Wochenende auf jeden Fall wenige Fehler machen“, sagt Szalay. Für die Tornados sind die beiden Spiele schon richtungsweisend.

Pitcher Marcel Giraud wird seiner Mannschaft in dieser Saison nicht mehr helfen können. Die Verletzung, die sich Giraud im ersten Spiel gegen Stuttgart zugezogen hatte, entpuppte sich als Kreuzbandriss. Gut möglich, dass der Kanadier Daniel Gosselin nun als Startpitcher fungieren wird. Für Partie Nummer zwei ist bei den Mannheimern der Brasilianer Igor Januario als Werfer gesetzt. Bei dem Disciples werden wohl Titus von Kapff und Zac Treece die Pitcheraufgaben in beiden Spielen übernehmen. bol

