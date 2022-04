Tornados: Start erneut auf der Kippe

Mannheim. Auf ein Neues: Die ersten beiden geplanten Saisonspiele der Mannheim Tornados in der Baseball-Bundesliga sind wegen des Wintereinbruchs in der vergangenen Woche in Mainz ausgefallen. Die Wirbelwinde sollen nun am Samstag, 13 Uhr, mit zwei Heimbegegnungen im Roberto-Clemente-Field gegen die Stuttgart Reds in die neue Runde starten. Allerdings stehen auch diese beiden Partien auf der Kippe. Der Grund? Das schlechte Wetter der vergangenen Tage.

„Wir haben eigentlich die Absicht, die beiden Spiele auf den Sonntag verlegen zu lassen“, sagte Tornados-Sportdirektor Ulli Wermuth am Freitagmittag im Gespräch mit dieser Redaktion. „Es hat einfach zu viel geregnet, und leider sind die Wettervorhersagen für Samstag auch nicht gut. Wir haben zu viele Pfützen auf dem Platz im Robert-Clemente-Field, so kann man Baseball eben nicht spielen“, betonte Wermuth. Allerdings müssen neben dem Verband auch die Stuttgart Reds einer Verlegung auf Sonntag zustimmen. Und da scheint es anscheinend noch zu haken.

„Stellen starke Mannschaft“

Matias Robles fiebert dem Saisonstart entgegen. © Michael Ruffler/Pix

Falls am Wochenende in Mannheim Baseball gespielt werden kann, wären die Tornados sportlich dazu bereit. Das Team von Cheftrainer Alexander Szalay ist heiß auf den Saisonstart. „Wir werden eine starke Mannschaft stellen“, unterstrich Wermuth. Die Reds haben in der vergangenen Saison als Dritter der Südgruppe die Play-offs erreicht – im Gegensatz zu den Tornados. Stuttgart ist deshalb der Favorit. bol

