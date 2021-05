Tornados ohne Chance

Mannheim. Spielertrainer Juan Martin hatte es schon im Vorfeld geahnt. Der Coach der Mannheim Tornados sagte vor den beiden Heimspielen gegen die Heidenheim Heideköpfe: „Die Heidenheimer konnten am Donnerstag ihre Pitcher schonen, wir nicht, das ist ein großer Nachteil für uns.“ Und tatsächlich waren die Mannheimer gegen den Spitzenreiter der Südgruppe dann auch chancenlos. Heidenheim kam in beiden Begegnungen zu Kantersiegen. Die Tornados verloren Spiel eins mit 1:16 und Partie Nummer zwei mit 0:9. In der Tabelle fielen die Wirbelwinde damit auf den fünften Rang zurück – und damit aus den Play-off-Plätzen heraus.

Die Tornados agierten in der ersten Begegnung mit drei Werfern: Marius Wolf, Matteo Urban und Trainer Juan Martin selbst fanden aber gegen die starke Heidenheimer Offensive wenige Mittel. Die Heideköpfe gingen mit 2:0 (1.) in Front, bauten dann den Vorsprung im zweiten Inning auf 4:0 aus. Martin verkürzte nach Schlag von Leon Still auf 1:4. Doch mit zwölf Runs entschieden die Heidenheimer die Partie vorzeitig.

Im zweiten Spiel machte Tornados-Werfer Erich Pouch einen guten Eindruck. Doch Philipp Schulze gelang mit dem ersten Heidenheimer Schlag gleich ein Homerun. Die Heideköpfe lagen nach dem dritten Abschnitt mit 6:0 vorn. Werfer Enobel Marquez-Ramirez hatte die Mannheimer Offensive gut im Griff. Letztlich setzte sich der Favorit souverän durch. bol