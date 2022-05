Tornados nur noch Vorletzter

Mannheim. Die vergangenen Wochen liefen für die Mannheim Tornados alles andere als gut, zuletzt kassierte der Baseball-Bundesligist am Mittwochabend bei den Mainz Athletics ein 7:9. Es war die achte Niederlage in Folge. Die Tornados sind durch die Negativserie auf den vorletzten Platz in der Bundesliga Süd gerutscht. Dennoch will Trainer Alexander Szalay die Play-offs noch nicht abschreiben.

„Die Spieler haben am vergangenen Wochenende bei den Niederlagen gegen Schlusslicht Ulm in allen Mannschaftsteilen ihre Leistung nicht gebracht. Das war sehr enttäuschend, aber die Partie in Mainz macht mich wieder zuversichtlich“, sagt Szalay, der sich an den letzten Strohhalm klammert. Natürlich ist es schwer und nun noch schwerer geworden, aber rechnerisch ist noch alles drin – und im Baseball ist immer sehr viel möglich.“

Gute Erinnerungen ans Hinspiel

Am Samstag (15.30 Uhr, 18 Uhr) stehen die Tornados allerdings erneut vor einer ganz schweren Aufgabe. Die Mannheimer müssen zweimal beim amtierenden Meister Heidenheim Heideköpfe antreten. Nach schwachem Saisonstart glänzten die Schwaben zuletzt wieder und belegen mit der Bilanz von 8:4 Siegen Platz zwei. „Die haben die Kurve wieder gekriegt“, sagt Szalay, der sich aber gerne an die ersten beiden Spiele gegen Heidenheim in dieser Saison erinnert. Damals gewannen die Tornados zu Hause ein Spiel und waren mit dem Meister auf Augenhöhe. „Damals hatten wir aber auch nicht so viele Ausfälle. Nun müssen wir leider auch noch auf Pitcher Maurice Moll verzichten, wollen aber weiter das Bestmöglichste aus uns herausholen.“

Im Spiel am Mittwoch in Mainz lagen die Tornados schnell mit 0:5 (5.) und 1:9 (7.) zurück. Die Mannheimer starteten dann eine Aufholjagd und Luis Diaz schlug einen Homerun für drei Punkte. Doch die Mainzer zitterten sich zum Sieg. bol