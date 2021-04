Tornados nur Außenseiter

Mannheim. Die Mannheim Tornados stehen vor den nächsten beiden schweren Aufgaben in der Baseball-Bundesliga. Die Mannschaft von Spielertrainer Juan Martin muss am Samstag bei den Heidenheim Heideköpfe ran. Die Schwaben haben bislang alle ihre sechs Spiele gewonnen, die Tornados dagegen auswärts noch gar nicht gerissen. Zu Saisonbeginn gab es zwei Niederlagen gegen die Mainz Athletics. Am vergangenen Wochenende kassierten Martin und Co. dann zwei Dämpfer bei den Regensburg Legionären.

Die Heidenheimer bestachen bislang mit ihrer Offensive. Bei allen sechs Erfolgen gelangen den Heideköpfen mindestens zehn Punkte. Insgesamt verbuchte der Dritte zehn Homeruns. Die Tornados hatten zuletzt Probleme im Pitching. „Heidenheim ist wieder ein ganz schwerer Gegner“, sagt Martin. Spiel eins beginnt um 13 Uhr, Partie Nummer zwei ist für 16.30 Uhr angesetzt. bol