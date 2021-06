Tornados müssen wieder zittern

Mannheim. In Sachen Play-off-Teilnahme in der Baseball-Bundesliga bleibt es für die Mannheim Tornados ganz eng. Die Mannschaft von Spielertrainer Juan Martin kam am Wochenende in ihren zwei Heimbegegnungen gegen die Mainz Athletics nur zu einem Erfolg. Spiel eins ging mit 11:1 an die Tornados, Partie Nummer zwei verloren die Mannheimer dagegen mit 11:21. Nachdem die Tornados das erste Duell noch fast nach Belieben dominiert hatten, erwischten sie im zweiten einen rabenschwarzen Tag.

AdUnit urban-intext1

Der Samstag verlief noch ganz nach dem Geschmack des deutschen Rekordmeisters: 11:1 über den Tabellensechsten. Damit festigte er seinen vierten Rang. Nach der 1:0-Führung im dritten Inning erhöhte Merlin Bendlin per Solo-Homerun auf 2:0 (2.). Die Mainzer verkürzten auf 2:1 (5.), doch mit sieben Runs im fünften Abschnitt zogen die Tornados entscheidend davon. Juan Martin schlug ebenfalls einen Homerun für drei Punkte. Der Mannheimer Pitcher Cerilio Soleana gab unterdessen in fünf Innings nur fünf Hits sowie einen Punkt ab und sammelte sechs Strikeouts.

Ulacio Rosos schwacher Einstand

Pitcher Cerilio Soleana sammelte in Spiel eins gleich sechs Strikeouts. © Pix

„Das war eine starke Partie“, sagte Tornados-Präsident Peter Engelhardt, der am Sonntag dann allerdings negativ überrascht wurde. „Wenn man elf Runs erzielt, darf man nicht verlieren – vor allem nicht so hoch“, meinte Engelhardt.

Werfer Ferlon Gijsbertha gab im ersten Inning gleich einen Homerun ab. Mainz führte so schnell mit 2:0. Danach hatte der Mann mit dem niederländischen Pass die Athletics-Schlagmänner aber im Griff. Im sechsten Inning übernahm dann der unter der Woche neu verpflichtete Kolumbianer Ramon Eduardo Ulacio Roso die Position des Werfers. Doch bei dem Neuzugang lief gar nichts zusammen. Mainz ging mit 11:0 in Front. Die Tornados verkürzten auf 7:11 (6.), aber die Rheinhessen, die in Max Boldt (drei Homeruns und fünf Hits) den überragenden Schlagmann hatten, zogen auf 21:7 auf und davon.

AdUnit urban-intext2

Derek Romberg, Marvin Kulinna, Luis Diaz und Martin sorgten mit Homeruns nur noch für Ergebniskosmetik. „Das Spiel hat mich ernüchtert“, sagte Engelhardt. Die Tornados sind in der Südgruppe zwar noch Vierter, nun aber punktgleich mit den Haar Disciples, die gegen Heidenheim überraschten.