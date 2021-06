Tornados müssen beißen

Mannheim. Der 7:5-Heimerfolg der Mannheim Tornados über die favorisierten Regensburg Legionäre vor einer Woche hat beim Baseball-Bundesligisten Euphorie ausgelöst. Der Tabellenvierte geht mit breiter Brust in die Heimspiele am Samstag und Sonntag (jeweils 13 Uhr) gegen die Mainz Athletics. Die Tornados haben mit den Rheinhessen noch eine Rechnung offen. Für beide Teams geht es im Roberto-Clemente-Field um die Play-off-Teilnahme.

„Wir haben die beiden Hinspiele in Mainz verloren, aber wir hätten diese nicht abgeben müssen“, sagt Tornados-Spielertrainer Juan Martin, der sich nicht so gern an die Niederlagen (4:9 und 9:10) zum Saisonstart erinnert. Er sagt aber: „Der Sieg gegen Regensburg macht mich zuversichtlich. So können wir uns gegen Mainz revanchieren.“

Gijsbertha soll es richten

Werfer-Neuzugang Ferlon Gijsbertha könnte am Samstag den Unterschied machen. Er soll gegen die Mainzer wie beim Sieg gegen Regensburg in der ersten Begegnung zum Einsatz kommen. Für Spiel zwei muss Coach Martin in der Pitcheraufstellung etwas ändern. Victor Cole hat sich im zweiten Spiel gegen Regensburg eine Muskelverletzung zugezogen. „Wir wissen nicht, wie lange er ausfällt. Ich hoffe, dass er wieder dabei sein kann, sollten wir die Play-offs schaffen“, sagt Martin.

So lange soll Christophe Oostindie, der wie Gijsbertha in der Vorwoche zum Team stieß, die Stellung halten. Beim 0:10 gegen die Legionäre in Spiel zwei, als er drei Innings auf dem Wurfhügel stand, trug er keine Schuld. „Er kann länger gehen, aber ich kannte ihn vor seinem Debüt nicht. Ich wollte ihn nicht verheizen“, sagt Martin. Zudem reagierten die Mannheimer auf dem Transfermarkt und holten den 30-jährigen Kolumbianer Ramon Olacio.

In der Offensive müssen die Tornados im Saisonendspurt ohne Thomas De Wolf auskommen. „Es war so abgemacht, dass Thomas nach Belgien zurückgeht, wenn dort die Saison beginnt“, sagt Martin und betont: „Ersetzen können wir ihn nicht, aber beim Sieg gegen Regensburg haben alle Spieler gute Offensivleistungen gezeigt.“ bol