Tornados machen großen Schritt

Mannheim. Die Mannheim Tornados haben im Kampf um den Verbleib in der Baseball-Bundesliga am Sonntag zwei ganz wichtige Partien gewonnen. Die Wirbelwinde besiegten in der Abstiegsrunde das Ligaschlusslicht Ulm Falcons mit 12:2 und 8:1. Damit zogen die Mannheimer in der Tabelle an den Tübingen Hawks vorbei und belegen den zweiten Tabellenplatz in den Play-downs. Aktuell hätten die Tornados den Ligaverbleib sicher. „Natürlich sind wir alle sehr zufrieden. In beiden Spielen waren die Leistungen in der Offensive und Defensive sehr gut“, freute sich der Mannheimer Spielertrainer Juan Martin nach dem Doppelerfolg.

In Spiel eins hatte Ulm den besseren Beginn. Die Falcons führten nach dem ersten Inning mit 2:0. Danach ließ aber der Mannheimer Starting Pitcher Daniel Gosselin nur noch zwei Hits zu. Der Tornados-Werfer sammelte starke 13 Strikeouts. Offensiv gelang den Tornados im vierten Durchgang der erste Punkt durch Marius Wolf, dem im sechsten Abschnitt ein Homer und für zwei Runs gelang. Auch Carlos Perdomo schlug den Ball über die Spielbegrenzung. Leon Stil bauten die Führung zum 5:2 (7.) für die Mannheimer aus. Mit sieben Punkten in Folge entschieden die Tornados im achten Inning die Partie vorzeitig.

Pitcher Martinez ganz stark

In der zweiten Begegnung erzielte Juan Martin selbst im zweiten Inning den ersten Punkt für seine Mannschaft. Nach einem Hit von Rogelio Maldonado gelang Carlos Perdoma das 2:0 (3.). Leon Still erhöhte auf 3:0 (5.). Tornados-Pitcher Sebastian Martinez zeigte eine souveräne Leistung und hielt die Ulmer Schlagmänner souverän in Schach. Im sechsten Inning sorgten die Tornados dann für die endgültige Entscheidung. Perdomo gelang ein Homerun. Der Catcher, Moritz Höhlein, Matias Robles und Stil kamen über die Homebase. Die Mannheimer lagen somit mit 7:0 (6.) vorne. Christopher Emerick verkürzte dann für die Falcons zum 1:7 (8.). Ferlon Gijsbertha, den den guten Martinez als Werfer ablöste, blieb dann aber souverän. Marius Wolf erhöhte noch auf 8:1 für die Mannheimer.

Die Tornados dürfen sich aber noch immer nicht ganz sicher fühlen. Der direkte Konkurrent um Platz zwei in der Tabelle der Abstiegsrunde, die Tübingen Hawks, gewannen am Sonntag eins von zwei Spielen gegen die Stuttgart Reds. Es bleibt spannend im Kampf um den Ligaverbleib. bol