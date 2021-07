Tornados lassen Ulm keine Chance

Ulm. Die Mannheim Tornados haben ihre Play-downs-Serie in der Baseball-Bundesliga gegen die Ulm Falcons deutlich gewonnen. Die Mannschaft von Spielertrainer Juan Martinez entschied am Samstag das dritte Spiel bei den Schwaben mit 12:1 für sich. Damit ging die Serie klar mit 3:0 an die Wirbelwinde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Martinez war mit zwei Hits und vier RBI der erfolgreichste Mannheimer Schlagmann. Werfer Cerilo Soleana erwischte mit 13 Strikeouts einen Sahnetag. Nach siebe Innings war die Partie bereits vorbei, da der deutsche Rekordmeister bereits mit 12:1 führte. Die Tornados treffen nun in der Serie um Platz fünf im Süden auf die Mainz Athletics, die sich gegen die Tübingen Hawks mit 3:0 nach Spielen durchsetzten. bol