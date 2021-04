Tornados klarer Favorit gegen Ulm

MANNHEIM. Bundesliga-Baseballer Andrija Tomic hatte am vergangenen Wochenende einen ganz starken Auftritt. Der Schlagmann der Mannheim Tornados glänzte bei den beiden knappen Niederlagen seines Teams gegen die derzeit noch ungeschlagenen Heidenheim Heideköpfe in Spiel eins mit vier RBI und in Partie zwei mit sechs Treffern am Schlag und einem Homerun für drei Punkte, der die Wirbelwinde fast auf die Siegerstraße gebracht hätte. Letztlich reichte es für den Kroaten und die Mannheimer aber nicht für eine Überraschung gegen den Titelaspiranten.

Mit der Bilanz von 2:6 liegen die Tornados in der Südgruppe derzeit nur auf dem fünften Tabellenplatz. Das Ziel sind jedoch die Play-offs für die Mannschaft von Trainer Juan Martin.

Tomic gehörte bislang zu den auffälligsten Spielern beim deutschen Rekordmeister. Der 24-Jährige, der auch für die kroatische Nationalmannschaft aktiv ist, trifft am Samstag mit den Tornados auf einen seiner ehemaligen Clubs: die Ulm Falcons. Die Mannheimer sind ab 13 Uhr in den beiden Heimspielen auf der Anlage im Roberto-Clemente-Field gegen den noch sieglosen Tabellenletzten klarer Favorit. bol