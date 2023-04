Tornados jetzt Letzter

Mannheim. Die Mannheim Tornados befinden sich seit Sonntag voll im Abstiegskampf der Baseball-Bundesliga Süd. Die Mannschaft von Spielertrainer Joshua Wyant kassierte am Wochenende zwei Niederlagen gegen den Aufsteiger Hünstetten Storm (11:16 und 4:7) und hat damit ihre bisherigen sieben Saisonspiele alle verloren. Eigentliches Ziel war es, in die Play-offs um den Titel einzuziehen. Tornados-Coach Wyant sprach am vergangenen Freitag von „richtungsweisenden Spielen“ – nun scheint die Richtung klar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zunächst empfingen die Mannheimer am Samstag den Liganeuling. Es war ein wildes Spiel. Hünstetten lag nach drei von neun Spielabschnitten zunächst mit 13:1 in Front. Dann starteten die Tornados eine furiose Aufholjagd und verkürzten auf 8:13 (6.). Doch Hünstetten legte drei Runs nach. Die Tornados kamen noch einmal auf 11:16 heran, doch mehr gelang nicht mehr. Luis Diaz und Augustin Tissera schlugen Homeruns für die Tornados. Matias Robles hatte drei RBI.

In Spiel zwei am Sonntag stand es bis zum achten Inning 4:4. Dann gelang Roeglio Maldonado gegen Tornados-Coach und Pitcher Wyant ein Homerun für Hünstetten zum 6:4 (8.). Justin Byrd schlug den Ball kurz danach ebenfalls für den Storm über den Zaun – Hünstetten führte mit 7:4 und ließ danach nichts mehr anbrennen. Die Tornados sind nun Ligaschlusslicht. bol