Tornados in Zugzwang

Mannheim. Die Zahlen lügen nicht. Die Mannheim Tornados sind mit ihren beiden Niederlagen am Donnerstag gegen die Legionäre aus Regensburg (4:14 und 1:7) auf den letzten Tabellenplatz in der Baseball-Bundesliga Süd abgerutscht. Wie die Ulm Falcons weist die Mannschaft von Spielertrainer Juan Martin nun eine Bilanz von 3:17-Siegen aus. Unwesentlich besser stehen die Tübingen Hawks da (4:16), auf die die Mannheimer am Sonntag (13 Uhr/16.30 Uhr) zweimal treffen. Klar ist: Die Tornados dürfen sich keine zwei weiteren Niederlagen erlauben, wollen sie im Klassement noch Boden gutmachen. Zudem bekämen sie mit zumindest einem Sieg verlorenes Selbstvertrauen zurück. cr

