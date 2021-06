Tornados im Vorteil

Mannheim. Die Mannheim Tornados haben im Kampf um die Play-off-Teilnahme in der Baseball-Bundesliga ihre Hausaufgaben gemacht. Die Mannschaft von Spielertrainer Juan Martin kam am Samstag beim sieglosen Schlusslicht Ulm Falcons zu zwei klaren Erfolgen. Die Tornados gewannen das erste Spiel mit 13:4, die zweite Begegnung mit 16:1.

Die Mannheimer waren der große Gewinner des Spieltags, da der direkte Konkurrent Haar Disciples völlig überraschend bei den Tübingen Hawks eine Partie abgeben musste. Zudem zog der Tabellendritte Stuttgart Reds wie erwartet zweimal gegen Topteam Heidenheim Heideköpfe den Kürzeren. Somit haben die Tornados (13:11 Siege) als Tabellenvierter einen kleinen Vorsprung auf Haar (12:12) herausgeholt und sitzen nun außerdem den Stuttgartern (14:10) im Nacken. Gegen ihre beiden Konkurrenten im Kampf um einen Play-off-Platz müssen die Mannheimer noch ran.

Pitcher überzeugen

Die beiden Startwerfer der Tornados, Cerilio Soleana und Ramon Eduardo Ulacio Roso, zeigten in Ulm souveräne Leistungen. Derek Romberg und Merlin Bendlin verzeichneten Homeruns für die Mannheimer in Spiel eins, Marvin Kulinna schlug den Ball in Partie zwei über den Zaun. Romberg glänzte beim zweiten Sieg mit fünf RBI.

Unterdessen vermeldeten die Mannheimer, dass Pitcher Victor Cole den Club endgültig verlassen hat und sich wohl einem Verein in Russland anschließen wird. bol

