Tornados erhalten Sieg zugesprochen

Mannheim. Die Mannheim Tornados haben Gewissheit: Die an Christi Himmelfahrt abgebrochene zweite Partie bei den Haar Disciples wurde wie erwartet für die Mannschaft von Spielertrainer Juan Martin gewertet. Zur Erinnerung: Nachdem sich der Baseball-Bundesligist im ersten Duell mit 18:12 durchgesetzt hatte, lag er auch im neunten Inning des zweiten Spiels in Haar klar mit 11:3 vorn, ehe die Schiedsrichter die Begegnung vorzeitig beenden mussten.

Mit einer ausgeglichenen Bilanz von 8:8-Siegen rangieren die Tornados in der Tabelle der Südgruppe auf dem vierten Platz, der zur Teilnahme an den Play-offs berechtigen würde. Mit zwei Erfolgen bei den Tübingen Hawks wollen die Mannheimer am Samstag (12 Uhr/15.30 Uhr) diese Ausgangsposition untermauern. cr