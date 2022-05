Tornados am Tiefpunkt

Heidenheim. Die Negativspirale bei den Mannheim Tornados dreht sich weiter. Der Baseball-Bundesligist ist nach zwei Auswärtsschlappen (1:17 und 0:11) gegen die Heidenheim Heideköpfe am Samstag auf den letzten Tabellenplatz der Südliga gerutscht. Nach zehn Niederlagen in Folge stecken die Wirbelwinde nun voll im Abstiegskampf.

Wackelt auch Trainer Alexander Szalay? „Wir haben gegen den Tabellenletzten zweimal verloren, nun hier gegen Heidenheim. Es ist klar, dass man als Trainer immer der Erste ist, der hinterfragt wird“, sagte der Coach. Rückendeckung für Szalay gibt es aber von der Vereinsführung. „Ich erwarte, dass der Trainer und der Sportliche Leiter jetzt nicht von Bord springen, wenn die See stürmisch ist. Es geht wahrscheinlich für uns in die Play-downs, und wir haben dort zu kämpfen. Wir brauchen deshalb nun sicher keinen Zirkus an anderer Stelle“, machte Clubpräsident Peter Engelhardt klar.

Zweimal vorzeitiges Ende

Spiel Nummer eins war bereits nach sechs Durchgängen zu Ende. Die Heidenheimer führten zu diesem Zeitpunkt mit 17:1. Tornados-Startpitcher David Gosselin hatte einen schweren Stand. Heidenheim ging schnell mit 2:0 in Front und baute die Führung im zweiten Inning auf 7:0 aus. Die Tornados zeigten ein Lebenszeichen, als Dominik Höpfner mit einem Homerun auf 1:7 (3.) verkürzte. Doch im Gegenzug antwortete Mitch Franke ebenfalls per Homerun zum 8:1 gegen den Mannheimer Werfer Marius Wolf, der Gosselin ersetzt hatte. In der Folge ging das Heidenheimer Offensivfeuerwerk weiter. Im vierten Abschnitt schlug Gary Owens einen Homerun für zwei Punkte. Auch der dritte Tornados-Werfer Matteo Urban konnte die Offensive des Deutschen Meisters nicht in Schach halten.

In Spiel zwei schafften es die überforderten Mannheimer bis ins siebte Inning. Werfer Igor Januario gab in den ersten fünf Abschnitten sechs Runs ab. Die Mannheimer blieben im Angriff gegen den überragenden Heidenheimer Pitcher Jared Mortensen blass. Die Heideköpfe punkteten auch gegen den Mannheimer Reliever Ferlon Gijsbertha und gewannen vorzeitig nach der sogenannten Mercy-Rule mit 11:0.

„Wir hatten im Angriff in den beiden Spielen insgesamt nur drei Hits, im Pitching haben wir den Heidenheimern zu viele Chancen gegeben. Die beiden Partie spiegeln die aktuelle Lage wider“, sagte Coach Szalay, der Verstärkungen auf der Werferposition vorschlug und sagte: „Ich und die Mannschaft – das passt. Wie wir weitermachen, dass muss aber der Club entscheiden. bol