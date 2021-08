Torlos – aber der erste Punkt

Sandhausen. Im Lager des SV Sandhausen sind sich alle einig: Das 0:0 im badischen Derby gegen den bisherigen Spitzenreiter Karlsruher SC war ein Schritt in die richtige Richtung. Zwar wartet der SVS in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf den ersten Treffer, doch immerhin gab es mal kein Gegentor und der erste Punkt steht auch zu Buche. „Deswegen sind wir natürlich erleichtert“, sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca. „Der KSC ist mit einer ganz breiten Brust angereist, man hat von der ersten Minute an gesehen, dass der Gegner sehr viel Selbstvertrauen hat. Unsere Spieler haben aber ordentlich dagegengehalten und in der zweiten Hälfte waren wir auch mutiger. Am Ende war es ein ordentliches Spiel gegen einen starken Gegner.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen verlässt der SVS den letzten Rang und steht nach drei Spieltagen auf dem Abstiegsrelegationsplatz. „Der Fokus lag darauf, die Defensive zu stabilisieren“, erklärte Coach Stefan Kulovits. „Wir haben erreicht, dass der Gegner nicht so viele Chancen hatte wie in den letzten Spielen. Das Spiel stand auf Messers Schneide, gegen Ende hatten wir noch eine Chance, der KSC aber auch. Wir können mit dem Punkt ganz gut leben, sind uns aber bewusst, dass wir nun in vier Spielen immer noch kein Tor erzielt haben.“

In personeller Hinsicht warteten er und sein Trainerkollege Gerhard Kleppinger mit einigen Überraschungen in der Startformation aus. Die schlechten Nachrichten zuerst: Kapitän Dennis Diekmeier sowie die beiden Offensivkräfte Pascal Testroet und Julius Biada gehörten nicht zum Spieltagsaufgebot. Auch Cebio Soukou sagte kurzfristig wegen einer Adduktorenverletzung ab. Dafür standen die Neuzugänge Arne Sicker und Marcel Ritzmaier in der Anfangself.

Marcel Ritzmaier gefällt

Und besonders der Österreicher Ritzmaier hinterließ vor 4908 Zuschauern einen guten Eindruck. Er gab nach nicht einmal zwei Minuten den ersten Warnschuss ab. Auf der Gegenseite probierte es Fabio Kaufmann. Nach dem forschen Beginn beider Mannschaften verflachte die Partie. Fehlpässe kennzeichneten den Spielverlauf, wobei der KSC noch die eine oder andere Möglichkeit hatte. Marvin Wanitzek scheiterte nach einer missglückten Kopfballabwehr am ausgestreckten Bein von Immanuel Höhn, der für den geschlagenen SVS-Keeper Patrick Drewes rettete (12.).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich bei Sandhausen die Einsatzbereitschaft. Die besseren Chancen hatte aber weiter der ungeschlagene KSC. Janik Bachmann blockte einen Schuss von Philipp Hofmann und Schleuseners Schuss prallte an die Fäuste von Drewes. In der Schlussphase hatte der SVS Glück, als bei einem Konter ein Stoß nicht geahndet wurde. Richtiger Derby-Charakter flammte auch noch auf, als Ritzmaier Karlsruhes Schlussmann Marius Gersbeck umstieß und anschließend den Ball nach dem Pfiff ins Netz beförderte. Für die Aktion sah er Gelb.

Durch das 3:0 im Parallelspiel von Jahn Regensburg bei Holstein Kiel muss der KSC die Tabellenführung an die Oberpfälzer abgeben. Trainer Christian Eichner sagte: „Wir hatten einen anderen Gegner erwartet, der uns mehr attackiert. Gegen einen etwas tiefer stehenden Gegner konsequent Torchancen zu kreieren, ist nach wie vor nicht unsere Kernkompetenz, daran müssen wir weiterarbeiten. Hintenraus bin ich froh, dass wir das Spiel nicht verloren haben.“

Ärger über „Schwimmbadrasen“

Eichner ärgerte sich allerdings auch über die äußeren Bedingungen und beschwerte sich mit beißender Ironie über die seiner Meinung nach schlechten Platzverhältnisse beim SV Sandhausen beschwert. „Das hatte mit Zweitliga-Bedingungen nichts zu tun“, sagte Eichner nach dem 0:0 am Samstag und fügte hinzu, dass wohl „in ganz Sandhausen und Umgebung tatsächlich alle Rasenmäher ganz ausgefallen waren.“ Der Rasen im Stadion am Hardtwald sei viel zu hoch gewesen.

Daher sei seine Elf, auch aus Angst vor einem Gegentreffer beim SVS, nicht das letzte Risiko eingegangen. Denn „dann rennst du hier bei 40 Grad auf einem Schwimmbadrasen hinterher“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Absicht wollte Eichner den Sandhäusern nicht unterstellen – und verwies auf ähnliche Zustände in Karlsruhe vergangene Saison. Da habe er sich vor den Spielen bei den Gäste-Trainern entschuldigt. „Weil man da den Eindruck hatte, es käme ein guter Gegner, und das sei bei uns Absicht.“