Topspiel für die Eulen

Mannheim. Es ist ein Schlüsselspiel für die Eulen Ludwigshafen. Der Handball-Zweitligist will nach der bitteren 23:24-Heimniederlage gegen den abstiegsbedrohten EHV Aue in die Erfolgsspur zurückkehren. Das Team von Coach Ceven Klatt muss am Freitag um 19.15 Uhr beim ASV Hamm-Westfalen antreten. Beide Teams trafen am 9. Februar schon einmal aufeinander. Damals gewannen die Eulen in einem echten Thriller in der Friedrich-Ebert-Halle mit 26:25 .

Neuzugang von Löwen-Reserve

Trainer Klatt hat großen Respekt vor dem Tabellendritten Hamm, der zwei Spiele mehr als die Pfälzer absolviert hat und eine Punktebilanz von 29:15 aufweist. Die Eulen sind mit 25:15 Zählern Siebter und könnten mit einem Erfolg einen Schritt nach oben machen. „Wir müssen in der Abwehr kompakt stehen, dennoch mutig sein und einen guten Rückzug haben“, fordert Klatt.

Da die beiden Linkshänder Jannek Klein und Pascal Durak weiter ausfallen, haben sich die Ludwigshafener nun noch einmal verstärkt: Der 19-jährige Rechtsaußen Veit Schlafmann vom neuen Drittliga-Meister Rhein-Neckar Löwen II bekommt bis zum Saisonende ein Zweitspielrecht für die Eulen.

Michal Abt, der sehr erfolgreiche Coach der Löwen-Zweitvertretung, hatte jüngst eine Trainingsmöglichkeit für den gebürtigen Heidelberger gesucht. Die Eulen waren sofort dabei. Klatt sagt: „Veit gibt uns mehr Breite in den Trainingseinheiten.“ In Hamm könnte der Student für Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Mannheim vielleicht schon erstmals zum Einsatz kommen. bol