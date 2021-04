Topal folgt auf Turan

Mannheim. Der Fußball-Kreisligist FC Hochstätt Türkspor wird mit einem neuen Trainer in die nächste Saison starten. Yasin Turan, der das Team in die inzwischen abgebrochene Saison 2020/21 geführt hatte, hat sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Turan war erst mit Beginn der Spielzeit angetreten, nachdem er zuvor mehrere Jahre die zweite Mannschaft der Hochstätter trainiert hatte. Neuer Coach wird Mehmet Ali Topal, der in der Vergangenheit den FC Türkspor Mannheim in der Landesliga und zuletzt zum bereits zweiten Mal den 1.FC Turanspor betreut hatte.

AdUnit urban-intext1

„Er bringt aus der Türkei Profi-Erfahrung mit und arbeitet auch hier in Deutschland schon seit vielen Jahren erfolgreich als Trainer“, begründet Hochstätts Sportlicher Leiter Ibrahim Oguzhan die Wahl. „ Topal geht sehr diszipliniert und professionell an die Sache. Alles gute Eigenschaften, die für ihn sprachen.“

© Berno Nix

Verzichten muss Topal in der kommenden Spielzeit allerdings auf René Schwall. Der ehemalige Waldhof-und VfR-Spieler verlässt den FC Hochstätt Türkspor nach diesem Saisonfragment wieder und wechselt zum Heidelberger Kreisligisten FV Nußloch. Zugleich konnten sich die Hochstätter aber bereits über einige Zusagen freuen. „Wir können aber noch keine Namen bekannt geben, da die Wechsel noch nicht abgeschlossen sind“, so Oguzhan zu den Personalplanungen. Zum Zeitpunkt des Abbruchs belegte der FC Hochstätt Türkspor in der Kreisliga den 7.Tabellenrang. wy