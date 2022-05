Top-Spiel endet ohne Sieger

Mannheim. Spannung bis zum Schluss war am Sonntag im Mannheimer Michael-Hoffmann-Stadion angesagt, denn das Oberliga-Spitzenspiel zwischen den Mannheim Bandits und den Schwäbisch Hall Unicorns II stand bis zum Ende auf Messers Schneide: 40 Sekunden vor Spielende gelang den Hausherren beim Stand von 13:19 durch einen 40 Meter-Touchdown-Pass von Bandits-Quarterback Thorben Gehrmann auf Jan Holzapfel doch noch der umjubelte 19:19-Ausgleich. Die American Footballer der MTG Mannheim hatten den Tabellenführer nun sogar am Rand einer Niederlage, doch nachdem beim Touchdown zuvor der Kick zum Extrapunkt geblockt wurde, entschieden sich die Schwarz-Roten für die Two-Point-Conversion, die aber erfolglos blieb. So stand es am Ende 19:19 (0:3, 7:0, 0:16. 12:0)-Unentschieden.

„Dass wir einen 7:19-Rückstand aufholen, das ist schon aller Ehren wert. Und am Ende haben wir sogar die Chance, das Ding noch zu gewinnen“, war Bandits-Headcoach Christian Kempf trotz des knapp verpassten Sieges stolz auf sein Team, das im Schlussviertel Comebackqualitäten unter Beweis stellte als dann auch die Bandits-Offense mit der Punkteproduktion begann.

Schon zuvor hatte Thorben Gehrmann mit einem 20-Meter Pass Jan Holzapfel in der Haller Endzone gefunden und die Hausherren auf 13:19 herangebracht. Das Unentschieden schätzte Christian Kempf aus einem ganz besonderen Grund besonders hoch ein. „Die zweite Mannschaft von Schwäbisch Hall ist heute bei uns mit Spielern aus dem GFL-Kader angetreten. Beim Rückspiel in Schwäbisch Hall werden sie das nicht mehr machen können“, verwies Kempf auf die Tatsache, dass für den deutschen Vizemeister aus Schwäbisch-Hall am 21. Mai die neue GFL-Saison beginnt.

„Meisterschaft geht nur über uns“

Dass die Haller ihre zweite Mannschaft in die Regionalliga Südwest bringen wollen ist bekannt, aber auch die Bandits streben in der Oberliga Baden-Württemberg den Aufstieg an. „Die Meisterschaft geht nur über uns, auch wenn die Oberliga in dieser Saison so stark besetzt ist, wie lange nicht mehr“, gibt sich Kempf selbstbewusst. Prunkstück der Mannheimer ist dabei die Defense, die auch den Hallern das Leben schwermachte. So gingen die Gäste im ersten Viertel mit 3:0 in Führung, aber im zweiten Viertel war es die Defense, die die Bandits aufs Scoreboard brachte, als Okan Öz eine Interception zum 6:3 in die Haller Endzone trug und Adnan Dogan den folgenden Kick zum 7:3-Halbzeistand verwandelte. Im dritten Viertel gingen die Unicorns klar in Führung, als sie Thorben Gehrmann in der Bandits-Endzone für einen Safety zum 7:5 zu Fall brachten und zwei Touchdowns nachlegten – doch die Hausherren schlugen zurück. and