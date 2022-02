Top-Duo bereit für Neustart

Mannheim. Es geht wieder los in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar. Neben dem FK Srbija Mannheim (Sonntag, 14 Uhr, gegen die TSG Lützelsachsen) starten am Wochenende auch der VfL Kurpfalz Neckarau und der FC Türkspor Mannheim in die zweite Saisonhälfte. Beide Teams dürfen noch von der Meisterschaft und dem Aufstieg in die Verbandsliga träumen.

„Eigentlich wollten wir in dieser Saison den Fokus darauflegen, neue junge Leute in die Erste Mannschaft einzubauen. Der Aufstieg war nicht das Ziel. Aber klar: Die Jungs sind alle hochmotiviert und man kann es ihnen nicht übel nehmen, wenn sie jetzt hoch wollen“, sagt Lacky Paschaloglou. Der langjährige Teammanager des VfL Kurpfalz Neckarau wirkt kurz vor dem Start in die zweite Saisonhälfte in der Landesliga hochzufrieden.

„Wir haben uns mittlerweile in der Liga als Team etabliert, das für die vorderen Platzierungen in Frage kommt. Wir wollten uns diesmal auf die jungen Leute aus dem eigenen Nachwuchs konzentrieren. das hat besser geklappt als erwartet.“

Die Neckarauer belegen in der Tabelle aktuell den dritten Platz. Der VfL Kurpfalz ist punktgleich mit dem Zweiten ASC Neuenheim und dem Vierten FC Türkspor Mannheim. Spitzenreiter FT Kirchheim ist gerade einmal drei Zähler entfernt. Es ist also alles drin für das Team des Trainertrios Richard Weber/Bernd Wigand und Feytullah Genc. Für Paschaloglou haben die Coaches einen sehr großen Anteil an der zufriedenstellenden Entwicklung. „Als wir diese doch ungewöhnliche Trainerkonstruktion installiert haben, sind wir schon etwas belächelt worden. Doch das hat sich bislang super bewährt. Wir sind derzeit auch in Gesprächen mit allen drei für die Fortsetzung der Arbeit. Und bislang waren es sehr gute Gespräche“, sagt Paschaloglou.

Unveränderter Kader in Neckarau

In der Winterpause haben die Neckarauer keine externen Verstärkungen geholt. Abgänge gibt es auch nicht. „Unser bisheriger Kapitän, Idris Yildirim, der die komplette Hinrunde verletzt ausgefallen ist, ist wieder gesund. Das ist für uns schon eine tolle Verstärkung“, sagt der Neckarauer Teammanager. „Nicht nur als Spieler sondern auch als Mensch und Leader ist Idris für uns sehr wertvoll.“ Auch Patrick Piontek kann nach überstandenem Handbruch beim Tabellendritten wieder mitwirken. „In den Vorbereitungsspielen haben wir wirklich sehr starke Leistungen gezeigt und guten Fußball gespielt. Das macht Mut“, sagt Paschaloglou.

Gegen den Südwest-Verbandsligisten ASV Fußgönheim verlor der VfL Kurpfalz mit 2:4. Gegen den ebenfalls höherklassigen FV Fortuna Heddesheim unterlagen die Neckarauer mit 0:1. Zu Hause gab es dafür ein 5:3 über den Südwest-Landesligisten VfR Grünstadt. Einziger Wermutstropfen: Einer der jungen Wilden, Angelo Martinello, zog sich in der Vorbereitung einen Mittelfußbruch zu und muss pausieren.

Der VfL Kurpfalz empfängt am Sonntag, 14 Uhr, auf eigenem Platz den Tabellensechsten ASV Eppelheim, der aber schon neun Punkte Rückstand auf die Neckarauer hat. „In der Hinrunde haben wir auswärts gegen das Eppelheimer Team, das vor der Saison als Mitfavorit auf den Titel galt, mit 3:0 gewonnen. Das gab viel Selbstvertrauen. Schön wäre es, wenn es auch diesmal so kommt“, betont Paschaloglou. „Wir freuen uns, dass wir doch ein bisschen unverhofft da vorne mitmischen. Und wir schauen einfach, wie weit es noch für uns in dieser Saison gehen kann.“

Türkspor legt personell nach

Das Eröffnungsspiel der zweiten Saisonhälfte bestreitet bereits am Samstag, 14 Uhr, der Ligavierte FC Türkspor Mannheim beim Tabellenfünften DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal. Die Mannheimer, die in der Hinrunde lange Spitzenreiter waren, im letzten Spiel des Jahres 2021 dann aber durch eine Niederlage im Topspiel beim jetzigen Spitzenreiter FT Kirchheim den Platz an der Sonne verloren, haben in der Winterpause personell noch mal stark nachgelegt. Vom Südwest-Verbandsligisten ASV Fußgönheim kam mit Martin Rau ein erfahrener Innenverteidiger. Mit Dogukaan Sengül holte der FCT einen jungen Offensivspieler. Der 19-Jährige spielte zuletzt in der U 19 des FC Astoria Walldorf. „Klar, wollen wir oben angreifen“, sagt Serif Gürsoy, der zusammen mit seinem Trainerkollegen Caner Dönmez in der Winterpause vorzeitig seinen Kontrakt verlängert hat.