THGC kommt mit Medaillenglanz

Mannheim. Am Samstag (13.30 Uhr) haben die Damen des Mannheimer HC in der Bundesliga den Großflottbeker THGC in der MHC Arena zu Gast. Die Hamburgerinnen sind dabei nur noch bedingt mit dem Team zu vergleichen, das sich über die Play-downs den Klassenerhalt in Liga eins sicherte. „Mit den beiden Argentinierinnen und der Polin, die neu dazu gekommen sind, haben sie sich jetzt langsam eingespielt. Das zeigen auch die Ergebnisse“, ist MHC-Coach Nicklas Benecke nicht entgangenen, dass sich die Norddeutschen mit den beiden argentinischen Olympia-Silbermedaillengewinnerinnen Agostina Alonso und Eugenia Trinchinetti sowie der polnischen Nationalspielerin Sandra Tatarczuk zusätzliche Qualität an Bord geholt haben. „Das ist ein sehr unangenehmer Gegner, trotzdem wollen wir uns am Samstag die drei Punkte holen“, sagt Benecke. and

