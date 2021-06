TG-Talente glänzen im Nationaldress

München. Prickelnde Länderkampf- und Olympia-Qualifikations-Atmosphäre, erstmals Turnen auf dem Podium und endlich auch wieder Zuschauer: Janoah Müller, Silja Stöhr und Camille Eberle aus dem Mannheimer Turn-Leistungszentrum haben ihr internationales Debüt in der Juniorinnen-Nationalmannschaft des DTB nicht nur genossen, sondern auch erfolgreich abgeschlossen.

Im Rahmen der letzten Olympia-Quali für Tokio mussten sich die Nachwuchs-Riegen der AK 15 und AK 14 mit 146,40 und 143,05 Punkten Frankreich (150,25) zwar geschlagen geben, doch vor allem Janoah Müller jubelte über ihre persönliche Leistungen. Sie war am Sprung (13,35) und Boden (12,75) die beste im DTB- Team I und die Nummer zwei aller Starterinnen. Nur ein Fehler am Balken trübte den konstanten Eindruck, mit 46,95 Punkten wurde Müller in der Gesamtwertung Neunte.

Nächster Vergleich gegen Belgien

Auch Silja Stöhr (Team II) überzeugte und kam sogar auf Rang acht unter allen Turnerinnen (47,05) sowie der drittbesten Übung am Barren (11,50). Camille Eberle (Team II) blieb trotz quarantänebedingten Trainingsrückstands (44,75) ohne größeren Fehler und glänzte vor allem am Balken (11,9).

Stöhr und Müller wurden als Dritte und Vierte unter den DTB-Mädchen zudem von Nachwuchsbundestrainerin Claudia Rödinger-Schunk für einen zweiten Länderkampf Ende Juni gegen Belgien nominiert.

