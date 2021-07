Test für guten Zweck

Ludwigshafen. Handball – das ist auch gelebte Solidarität. So beteiligen sich natürlich auch die Eulen Ludwigshafen an der Hilfsaktion der Handball-Bundesliga (HBL) und der 2. Handball-Bundesliga, die in Kooperation mit „Aktion Deutschland Hilft“ zur Unterstützung der Opfer der jüngsten Hochwasserkatastrophe aufruft. Das erste Testspiel der laufenden Vorbereitung wird nun als Benefizspiel ausgetragen. Am Samstag, 31. Juli (15.30 Uhr), geht es gegen den Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein. Gespielt wird im Sportzentrum/ Günter-Braun-Halle (Eschenbachstraße 85) in Ludwigshafen.

Gerade weil auch Rheinland-Pfalz so stark von der Tragödie betroffen ist und dort so viele Menschen vor dem Nichts stehen, wollen die Eulen im Rahmen ihrer Möglichkeiten helfen, betont Geschäftsführerin Lisa Heßler. „Wichtig ist, dass der Sport ein Zeichen setzt“, sagt der neue Eulen-Trainer Ceven Klatt.

Alle Einnahmen werden gespendet

Karten für das Benefizspiel können für 10 Euro pro Person vor Ort erworben werden. Einlass ist ab 14 Uhr. Rund um das Benefizspiel gibt es weitere Möglichkeiten zur Unterstützung. Über den Link https://adh.ngo/Handballer-helfen kann sich jeder engagieren und einen Beitrag leisten. Alle Einnahmen, auch die aus dem Verkauf von Speisen und Getränken im Rahmen des Benefizspiels, kommen über die #handballerhelfen-Hilfsaktion oder direkt Flutopfern in Rheinland-Pfalz zu. Für den Test der Eulen gilt ein Hygienekonzept. Zugang erhalten Zuschauer nur nach der 3G-Regel (geimpft, getestet, genesen) und die Braun-Halle wird nur zu 50 Prozent (216 Plätze) ausgelastet. red