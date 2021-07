Test beendet lange Spielpause

Mannheim. 236 Tage nach dem letzten Liga-Spiel ist die längste Spielpause im Fußballkreis Mannheim nach 1945 zu Ende gegangen. Die DJK Feudenheim und die TSG Lützelsachsen ließen bei einem Testspiel wieder den Ball rollen.

„Die Vorfreude war in den letzten Tagen richtig groß, nach den vielen Läufen in der Pause endlich wieder auf dem Platz zu stehen und vor allem das Trikot zu tragen“, sagte Feudenheims Torhüter Anthony Hannemann, gleichzeitig spielender Co-Trainer des A-Ligisten. Die Hygienestandards waren bei der Premiere entsprechend hoch: „Es durften nur sechs Spieler in die Kabinen, daher mussten wir uns in Etappen umziehen“, berichtet Hannemann. Die Mannschaftsbesprechungen fanden auf dem Platz statt, das Benutzen der Duschen war nur mit vorliegendem negativen Testergebnis möglich.

„Es war einfach super, nach so einer langen Fußball-Abstinenz auf dem Platz zu stehen“, freute sich auch DJK-Coach Trainer Giuseppe Giordano, für den die 2:4-Niederlage völlig nebensächlich war. wy