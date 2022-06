Talentschau zieht in die Pfalz um

Limburgerhof. Der Baden-Württembergische Golfverband (BWGV) veranstaltet vom 7. bis 10. Juni bereits zum 12. Mal die International Matchplay Trophy (imt), geht dabei aber diesmal etwas über die Landesgrenze hinaus: Das Turnier für die Golftalente im Alter bis 18 Jahre findet erstmals im Golfpark Kurpfalz in Limburgerhof (Pfalz) statt. Sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen ist das Teilnehmerfeld mit je 50 Startern komplett ausgelastet.

Mit dabei sind mit Helena Ludwig und Florentin Meller (beide vom GC St. Leon-Rot) auch die beiden Titelverteidiger aus dem Vorjahr, die 2021 die 11. Auflage der imt im Golfclub Heddesheim Gut Neuzenhof für sich entschieden hatten. Bei den Mädchen werden Lara Ok (GC München Valley), Sophie Böhlhoff und Ronja Elfner (beide GC St. Leon-Rot) als Favoritinnen angesehen, allerdings zählt auch Maya Obermüller vom GC Mannheim-Viernheim hier zum Favoritenkreis.

Bei den Jungen gelten Tim Kretschmann (GC Mannheim-Viernheim), Luca Franck (GC Heddesheim Gut Neuzenhof) und Simon Taubenberger (Münchner GC) als die drei stärksten Starter. Neben den Teilnehmern aus Deutschland sorgen Golftalente aus der Schweiz, Schweden und der Türkei für internationales Flair. Am Dienstag beginnt die Qualifikation, am Mittwochnachmittag steigt dann die erste Matchplay-Runde (Sechzehntelfinale). Am Donnerstag stehen im Matchplay die Achtelfinale und Viertelfinale an. Am Freitag werden Halbfinale und Finale gespielt. and

