Die winterlichen Bedingungen machen dem SV Waldhof weiter zu schaffen, auch am Freitagvormittag musste der Fußball-Drittligist in einen Soccer-Center ausweichen, um mit dem Ball trainieren zu können. Um die Abläufe wie in der Saison aufrechtzuerhalten, ging es dann am Mittag mit dem Bus nach Heidenheim, wo am Samstag (14 Uhr) der Test beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim ansteht.

Mit von

...