Wer in der 3. Liga bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielen will, darf sich zwischendurch auch mal einen Ausrutscher erlauben. Ein vereinzelter Patzer ist in Ordnung, nur ein Trend sollte sich daraus besser nicht entwickeln. Das 1:3 des SV Waldhof gegen Borussia Dortmund II zum Start ins neue Fußball-Jahr am vergangenen Montag war ein nicht eingeplanter Nackenschlag, der die Mannheimer in

...