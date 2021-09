SVW macht im zweiten Durchgang Ernst

Horrenberg/Mannheim. Der Mannheimer Fußball-Drittligist SV Waldhof steht im Viertelfinale des BFV-Landespokals. Der SVW setzte sich am Dienstagabend erwartungsgemäß mit 4:1 (1:0) beim Landesligisten SG Horrenberg durch und konnte dabei den Großteil seiner Stammkräfte schonen. Nächster Gegner im Pokal-Wettbewerb, dessen Sieger sich für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals qualifiziert, ist Verbandsligist FC Zuzenhausen. Der Termin für diese Partie ist noch offen.

„Wichtig bei solchen Spielen ist immer, dass man weiterkommt. Diese Aufgabe haben wir erfüllt – auch wenn das Ergebnis hätte höher ausfallen können“, sagte Trainer Patrick Glöckner. Der SVW verschaffte sich Sicherheit durch eine frühe Führung. Anton Donkor traf nach einem starken Flügellauf von Niklas Sommer (6.). In der Folge blieb der Waldhof überlegen, erst nach einer halben Stunde wurde Horrenberg etwas mutiger: Samuel Gabler prüfte Towart Jan-Christoph Bartels. Der Rest der Halbzeit gehörte dann wieder den Mannheimern, Gerrit Gohlke und Jan Just verpassten es aber jeweils nach Eckbällen, zu erhöhen.

Im zweiten Durchgang war die klare Überlegenheit des SVW dann auch auf der Ergebnistafel abzulesen. Baris Ekincier nutzte bei einem Freistoß die schlecht postierte Mauer der SG zum 2:0, Gohlke per Elfmeter (59.) und Gillian Jurcher (62.) erhöhten auf 4:0 aus SVW-Sicht. Das 4:1 durch Dennis Gebhardt (64.) war nur ein Schönheitsfehler. Danach geriet der große Favorit nicht mehr in Gefahr und brachte den Vorsprung sicher ins Ziel.

Die nächste Aufgabe für den SVW ist nun das Liga-Heimspiel gegen den SC Verl am Sonntag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion). Der Ausblick auf diese Begegnung ist eines der Themen bei der 27. Ausgabe des „Buwe Gebabbels“, dem Waldhof-Podcast des „Mannheimer Morgen“. In der aktuellen Folge „Der Fan-Versteher“ ist Martin Willig (kl.Bild) zu Gast, einer der drei hauptamtlichen Mitarbeiter des Fan-Projekts des SV Waldhof. Willig berichtet dabei aus seiner täglichen Arbeit, zeichnet die Entwicklung der SVW-Fan-Szene nach und bezieht auch zur aktuellen Stadionfrage Stellung.

„Das Carl-Benz-Stadion ist ein Kleinod und ein Mittelpunkt der Fans. Man sollte auch die Ressourcen, die das Stadion noch bietet, nutzen“, sieht Willig Potenzial am bisherigen Standort. Zudem verrät der Streetworker in blau-schwarz, wie sehr es in diesem Job hilft, selbst Waldhof-Fan zu sein. Die neue „Buwe Gebabbel“-Folge gibt es am Mittwoch ab 0.00 Uhr unter: https://bit.ly/3tAEwgs und auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer und Apple-Podcast. th