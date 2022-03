SVW II Favorit in Durlach

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden rollt am Mittwoch wieder der Ball. Der SV Waldhof Mannheim II muss um 19 Uhr bei der SpVgg Durlach-Aue antreten. Bei den Blau-Schwarzen gab es in der Winterpause große Veränderungen. Nachfolger von Trainer Oscar Corrochano ist Nico Seegert, der bislang als Spieler des SVW II aktiv war. Die Waldhöfer fahren als Favorit nach Durlach-Aue. Die SpVgg ist Ligavorletzter mit gerade einmal sechs Punkten. Der SVW II hat mit 16 Zählern einen Punkt Vorsprung auf den 13. FC Olympia Kirrlach, der den Relegationsplatz belegt. Mit einem Dreier könnten sich die Waldhöfer erst einmal richtig Luft im Kampf um den Ligaverbleib verschaffen. bol

