Sandhausen. Die 2. Fußball-Bundesliga scheint im Terminchaos zu versinken. Neben den Profis des Karlsruher SC befinden sich auch die Kicker des SV Sandhausen seit vergangenem Mittwoch in häuslicher Quarantäne, nachdem vier Profis positiv getestet worden waren. Der Abstiegskampf, in dem sich der SVS befindet, rückt angesichts der Verläufe in den Hintergrund. Auf Nachfrage dieser Redaktion erklärte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca: „Die positiv getesteten Spieler haben oder hatten starke Symptome.“

Bereits vor dem Heimspiel gegen die Würzburger Kickers wurde bekannt, dass Ivan Paurevic und Denis Linsmayer vom Coronavirus betroffen sind. Weitere Namen möchte der Verein nicht nennen. Kabaca begründet dies so: „Um Spekulationen rund um einen Spieltag zu vermeiden, haben wir die beiden Namen veröffentlicht. Bei den zusätzlichen Fällen ist das derzeit nicht notwendig, deshalb hat der Schutz der Persönlichkeitsrechte der Spieler Vorrang.“

© picture alliance/dpa

Stefan Kulovits, der die Mannschaft seit der Beurlaubung von Michael Schiele gemeinsam mit Gerhard Kleppinger betreut, musste vor einigen Wochen nach seiner Infektion sogar ins Krankenhaus. Aus Sicherheitsgründen wurde nun allen Teammitgliedern eine Isolation verordnet. Kabaca weiter: „Die komplette Mannschaft befindet sich in häuslicher Quarantäne, aber lediglich die Familienmitglieder der aktuell positiven Fälle sind auch isoliert.“

Übungseinheiten per Video

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat sowohl das ursprünglich für Freitagabend terminierte Duell gegen die SpVgg Greuther Fürth als auch das Heimspiel gegen den Hamburger SV abgesagt. Ob auch die für Mittwoch, 21. April, angesetzte Partie beim KSV Holstein Kiel verschoben werden muss, bleibt abzuwarten. Sollten alle drei Spiele nachgeholt werden müssen, steht dem SVS ein Mammutprogramm im Kampf um den Ligaerhalt an.

Daran denkt zwar aktuell niemand, aber dennoch müssen die Profis bereit sein, sobald es wieder weitergeht. Kabaca erklärt: „Das Trainerteam hat einen Trainingsplan erstellt, bei dem alle Spieler per Video gleichzeitig über Microsoft-Teams zugeschaltet werden. Alle Spieler haben dank eines Sponsoring-Partners Fitnessgeräte wie beispielsweise Spinningräder oder Langhanteln für das Training zur Verfügung gestellt bekommen.“ Dennis Diekmeier hat bereits erste Bilder vom Laufband auf seinem Social-Media-Kanal hochgeladen.

Erst in der Vorwoche war diskutiert worden, ob die Clubs der 1. und 2. Bundesliga ein Quarantäne-Trainingslager absolvieren sollten, um zu garantieren, dass die Liga ihren Terminplan einhalten kann. Die DFL hatte aber erklärt, dass man aus medizinischer Sicht keine Notwendigkeit sehe, solch eine Maßnahme zu ergreifen. Ob in diese Diskussion durch die neuerlichen Erkrankungen noch einmal Schwung hineinkommt, bleibt abzuwarten.

