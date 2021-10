SVS nicht mehr das „gallische Dorf“

Sandhausen. Einen Einstand nach Maß feierte der neue Trainer des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen am vergangenen Wochenende in der Partie bei Hannover 96. „Wenn man die Gegebenheiten in Hannover mit denen von Sandhausen vergleicht, dann sind die Unterschiede groß“, sagt der Rückkehrer auf die SVS-Trainerbank. „Hannover ist ein ehemaliger Bundesligist, hat eine ganz andere Infrastruktur und die Stadt im Hintergrund ist größer.“ Was am Ende zählt, sind aber die Tore und da hat Sandhausen den Vergleich am vergangenen Spieltag für sich entschieden.

„Wir haben dort dreifach gepunktet und das ist an sich schon ein großes Lob für den gesamten Verein“, macht Schwartz klar. Gegen Darmstadt möchte er an diesem Sonntag (13.30 Uhr, Hardtwald-Stadion) nun das nächste Lob einheimsen und direkt an seine Spieler weitergeben.

Lilien im Aufwärtstrend

Torsten Lieberknecht bastelt im Geheimen an Taktik-Varianten. © dpa

Allerdings möchten auch die „Lilien“ ihren Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortsetzen. Die ersten Spieltage standen noch unter keinem guten Stern, denn zahlreiche Corona-Fälle sorgten dafür, dass der Saisonstart nicht so lief, wie man es sich vorgestellt hatte.

Für das Duell am Hardtwald wird bei den Lilien nichts dem Zufall überlassen. Torsten Lieberknecht ordnete gleich mehrere Geheimtrainings an. Womöglich erwägt der Coach eine neue Grundordnung. Bedeutet: Sollte sein Gegenüber, Alois Schwartz, auf zwei Spitzen bauen, tendiert Lieberknecht zu einer Dreierkette. Darauf setzte er bislang erst einmal – mit mäßigem Erfolg: 0:3 verlor Darmstadt am zweiten Spieltag gegen den Karlsruher SC. Damals war die Mannschaft aber noch personell stark dezimiert.

Vor dem SVS hat der Darmstädter Coach jedenfalls den nötigen Respekt. „Sandhausen ist nicht mehr das gallische Dorf, sondern ein etablierter Zweitligist. Jedes Spiel, das ich gegen diese Mannschaft absolviert habe, war herausfordernd und umkämpft.“ Bei Darmstadt fehlt Mittelfeldspieler Fabian Schnellhardt (Rotsperre). mjw/ü