Mannheim. Hagel, Graupel, Schneeschauer. Der Wettermix derzeit ist wenig einladend. Fest steht dennoch, dass der Frühling kommt. Und normalerweise ist dies die Zeit, in der sich Schwimmerinnen und Schwimmer und diejenigen, die es werden wollen, auf die Saison vorbereiten. Aber in diesem Jahr ist alles anders. Ob und wie Schwimmkurse in diesem Frühjahr stattfinden können, ist derzeit immer noch nicht abzusehen.

AdUnit urban-intext1

Der SV Mannheim bietet mit der Aktion „Wasser-Fit für den Sommer“ eine Möglichkeit, sich auf die kommende Badesaison vorzubereiten.

Auf der Homepage www.schwimmverein-mannheim.de wird der SVM wöchentlich einen Post veröffentlichen, welcher Anleitungen, Tipps und Tricks sowie praktische Übungen zu verschiedenen Themen enthält. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an alle interessierten Mitglieder und Nichtmitglieder. zg