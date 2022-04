Sven Valenti verlässt Jungadler

Mannheim. Sven Valenti, U-20-Cheftrainer der Jungadler Mannheim, wird in der kommenden Saison nicht mehr hinter der Bande stehen. Der 46-Jährige verlässt die Jungadler aus familiären Gründen auf eigenen Wunsch und wird nach Kassel zurückkehren. In Hessen wird er die Young Huskies Kassel trainieren, die in der abgelaufenen Saison als Nordmeister in die Deutsche Nachwuchs Liga (DNL) II aufgestiegen sind.

Valenti war seit 2018 als Trainer bei den Jungadlern tätig und holte in der Saison 2018/2019 mit der U17 die Deutsche Meisterschaft. Vor der Saison 2020/2021 übernahm er das U-20-Team in der DNL I.

