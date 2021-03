Wenn Waldhof-Torwart Timo Königsmann den eigenen Strafraum verlässt und sich plötzlich in gegnerischen „Sechzehner“ in die Bälle wirft, weiß jeder, was die Stunde geschlagen hat. Es geht darum, vielleicht mit einer letzten Verzweiflungstat noch etwas zu retten, was kaum noch zu retten ist. Doch als Schiedsrichter Steven Greif nach vier Minuten Nachspielzeit abpfiff, blieb auch dem Schlussmann

...