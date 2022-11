SV Waldhof mit Zeichen für Toleranz

Mannheim. Drittligist SV Waldhof will ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen. Da unter anderen Torwart Manuel Neuer beim WM-Auftaktspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Japan nicht die „One-Love“-Kapitänsbinde trug, werden die Blau-Schwarzen für die restliche Saison mit einer schlichten, einfarbigen „#trueLove

„Für uns sind Werte wie Toleranz, Vielfalt und Menschlichkeit selbstverständlich. Leider scheint es nun aber notwendig zu sein, diese Werte durch eine klare Positionierung im Sinne unserer Liebe zum Fußball zu vertreten, aber auch durch ein klares Handeln zu untermauern“, sagte Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp. „Die aktuelle Entwicklung im Weltfußball entspricht nicht dem, für was der Fußball stehen sollte.“ Neuer und Kapitäne anderer Nationalteams verzichten bei der umstrittenen WM in Katar auf die „One-Love“-Binde, nachdem der Weltfußballverband FIFA Sanktionen für das Tragen angedroht hatte.

Testspiel in Wiesbaden

Unterdessen füllen sich langsam auch die letzten Leerstellen im Winter-Fahrplan des SV Waldhof. Am Mittwoch, 21. Dezember (14 Uhr), treten die Mannheimer zu einem Test bei Drittliga-Rivale SV Wehen Wiesbaden an. Die Hessen stehen zurzeit mit fünf Punkten Vorsprung auf den SVW auf dem Relegationsrang, verloren aber das Hinspiel im Carl-Benz-Stadion mit 0:1.

Bereits zuvor hatten die Vorbereitungsspiele beim Schweizer Erstligisten FC Basel (Samstag, 10. Dezember, 14.30 Uhr) und bei Zweitliga-Spitzenteam 1. FC Heidenheim (Samstag, 17. Dezember, 14 Uhr) festgestanden, bei dem es zur Rückkehr von Heidenheims Vereinsikone Marc Schnatterer kommen wird. Vakant ist nur noch ein letztes Testspiel rund um das Wochenende am 7. Januar, bevor es für den SVW am 14. Januar (14 Uhr) gegen den TSV 1860 München wieder ernst wird. Am 2. Dezember kommen Profis und Trainer nach einem zweiwöchigen Urlaub wieder zusammen und nehmen die Vorbereitung auf die verbleibenden 21 Spieltage auf. alex