Auch wenn es bei der ersten Einheit um 9.30 Uhr morgens im Schatten noch etwas kühl war - über den von strahlendem Sonnenschein begleiteten Auftakt des Waldhof-Trainingslagers in Belek konnte sich am Montag niemand beschweren. Die Stimmung war bestens, am Ende der rund 90 Minuten musste Trainer Patrick Glöckner das Engagement seiner Profis bei der ersten Einheit nach der zweiwöchigen Pause

