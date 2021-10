SV Waldhof ab Montag wieder im Training

Mannheim. Die nächste Partie des Fußball-Drittligisten SV Waldhof beim TSV 1860 München wird am nächsten Samstag aller Voraussicht nach stattfinden. Mit welchem Kader die Mannheimer dort antreten werden, bleibt nach dem jüngsten Corona-Ausbruch in den Reihen der Mannheimer aber zunächst offen. Nachdem am Freitag auch vom Club bestätigt wurde, dass sich mehrere Profis wie auch zwei Mitglieder des Trainerstabs infiziert haben, ruhte über das Wochenende der Trainingsbetrieb, am Montag wird sich die Mannschaft nun wieder am Alsenweg zusammenfinden.

Wer dann die Einheiten leitet, wollte SVW-Sprecher Yannik Barwig mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen und eventuell möglichen Rückschlüssen nicht mitteilen. Da nach Informationen dieser Redaktion aber auch Chefcoach Patrick Glöckner sowie Reha- und Athletiktrainer Florian Braband betroffen sind, wird voraussichtlich Co-Trainer Maximilian Mehring in der Verantwortung stehen.

Wie lange die betroffenen Spieler - unter anderem Torjäger Dominik Martinovic, Torhüter Timo Königsmann und Onur Ünlücifci - ausfallen, hängt nun von weiteren Tests und der Rückmeldung des Mannheimer Gesundheitsamtes ab. Nicht vollständig immunisierte Profis müssen sich nach gültiger Rechtslage 14 Tage isolieren und würden so mindestens für die nächsten beiden Spiele ausfallen. Wer sich dagegen gegen das Corona-Virus hat impfen lassen und sich aufgrund eines Impfdurchbruchs dennoch mit der Atemwegserkrankung infiziert, kann die Quarantäne mit mehreren Tests verkürzen. Bis spätestens Dienstag wollen die Waldhöfer hier Klarheit haben, erst wenn weniger als 15 Akteure einsatzfähig sind kann eine Absetzung beantragt werden.