Sundermanns Spuren

Mannheim. Der am Dienstag im Alter von 82 Jahren verstorbene Jürgen Sundermann (Bild) hat als Trainer nicht nur beim VfB Stuttgart seine Spuren hinterlassen, sondern auch beim SV Waldhof und beim VfB Leipzig. In der Saison 1992/93 hatte er die Sachsen von einem Abstiegskandidaten zu einem Aufstiegsaspiranten gemacht. Am vorletzten Spieltag jener Saison musste Sundermann mit dem VfB Leipzig beim SV Waldhof antreten, der sich ebenfalls im Aufstiegsrennen befand. Das Pikante daran: Zu diesem Zeitpunkt war bereits offiziell geworden, dass Sundermann ab der Spielzeit 1993/ 94 für den SVW tätig sein würde.

„Mein Vertrag beim VfB läuft bis zum 30. Juni. Bis dahin arbeite ich mit ganzem Herzen für meinen Verein“, wurde er damals zitiert. Der Ausgang ist bekannt: Die Sachsen holten am Alsenweg ein 0:0 und stiegen eine Woche später in die Bundesliga auf. Die Blau-Schwarzen jedoch mussten mit Trainer Jürgen Sundermann, der Klaus Toppmöller beerbte, zweitklassig bleiben. Seine Zeit beim SV Waldhof beschränkte sich jedoch nur auf sieben Partien. Nach einem 0:1 beim SV Meppen und einem Fehlstart in die Saison musste der damals 53-Jährige seine Koffer packen. wy (Bild: dpa)